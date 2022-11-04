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07:00, 4 ноября 2022Среда обитания

Москвичам рассказали о сроках появления постоянного снежного покрова

Глава Гидрометцентра Вильфанд: постоянный снежный покров в Москве стоит ожидать к декабрю

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Ожидать, что в Москве и области сформируется устойчивый снежный покров, стоит к первым числам декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В первой декаде ноября ожидать обильных снегопадов не стоит, добавил синоптик. Об этом метеоролог сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

«В ближайшее время новых снегопадов не предполагается. Во-первых, потому что в столице установилась хоть и прохладная, но антициклональная погода, а, во-вторых, потому что 6 и 7 ноября Москва окажется на периферии антициклона и ветер сменит свое направление», — сообщил метеоролог.

Это значит, что уже со второй половины воскресенья, то есть 6 ноября, ветер будет дуть с юго-запада. «Будет небольшое повышение температуры, возможны небольшие осадки возможны, но точно не в виде снега», — добавил Вильфанд.

По климатическим характеристикам устойчивый снежный покров формируется в первых числах декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра. «Такие выводы мы делаем исходя из усреднения данных за 1991-2020 год. Что значит устойчивый. Это тот снег, который лег и будет таять только весной. Но мы говорим про средние значения. Если смотреть за все эти 30 лет, то когда-то снег устанавливался скажем 1-2 ноября, а в отдельные годы — только в первой декаде января. При усреднении получаются первые числа декабря», — объяснил метеоролог.

В любом случае в первой декаде ноября ждать установления снежного покрова не стоит, резюмировал Вильфанд.

31 октября в Москве выпал первый снег. Толщина снежного покрова, по разным оценкам, составила от 2 до 5 сантиметров. В МЧС предупредили жителей столицы о шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице.

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Виктория Немис
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