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11:19, 31 октября 2022Среда обитания

Снежный покров в Москве назвали неокончательным

Глава Гидрометцентра Вильфанд назвал выпавший в Москве снег неокончательным

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Выпавший в Москве снег не является устойчивым или окончательным, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, когда снежный покров растает.

Осадки прогнозируются еще совсем небольшие сегодня и ночью, а дальше, уже во второй половине дня во вторник, 1 ноября, осадки прекращаются, и до конца недели их не будет. А поскольку температура будет ночью иметь небольшие отрицательные значения, днем небольшие положительные значения, этот снег будет испаряться днем, подтаивать, поэтому этот снег лег неокончательный

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

Температура в Москве в течение недели, по его словам, прогнозируется в пределах от ноля до минус 5 градусов ночью и от ноля до плюс 5 градусов днем.

«Погода переменчивая, ветряная в прямом и переносном смысле этого слова. Если говорить о похолодании, которое произошло в пятницу-субботу и утром в воскресенье, это означает только то, что мы жили до сих пор в сентябрьской погоде. Тот температурный фон, который был в конце прошлой недели, больше соответствовал температурному фону последней декады сентября, то есть погода отставала от своего климатического развития, а сейчас мы пришли к норме», — пояснил Вильфанд.

Говорить о том, что в Центральную Россию пришла зима, еще рано, считает синоптик. Тем не менее он отметил первую характерную черту зимнего периода — наступившую гололедицу.

31 октября в Москве выпал первый снег. Толщина снежного покрова, по разным оценкам, составила от 2 до 5 сантиметров. В МЧС предупредили жителей столицы о шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице.

Ранее о похолодании с 30 октября москвичей предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Екатерина Смирная
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