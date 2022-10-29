Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Леус предупредил москвичей о резком похолодании 30 октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру» предупредил москвичей о резком похолодании, которое ожидается 30 октября. Также синоптик спрогнозировал осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Подошел к концу второй месяц осени и после аномально теплой субботы, а максимальная температура воздуха в центральных регионах европейской части России достигала от плюс 9 до плюс 13 градусов, в последнее воскресенье октября Центральную Россию ждет резкое понижение температуры», — заявил Леус.

Синоптик предупредил, что холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, станет причиной кратковременных дождей, которые в вечернее время местами будут переходить в мокрый снег.

Возможна довольна редкая ситуация с так называемым обратным ходом температуры, когда ночью и утром будет теплее, чем днем и вечером Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

«Ближайшей ночью будет очень тепло: до плюс 7 — плюс 12 градусов. Примерно такая же температура будет наблюдаться и утром воскресенья. Днем же температура понизится до плюс 2 — плюс 7 градусов, а вечером похолодает до минус 1 — плюс 4», — дал прогноз Леус.

Прогноз на следующую неделю

Синоптик рассказал, что 31 октября жителей Центральной России ожидают кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в северных и восточных районах региона возможен небольшой снег.

На дорогах и тротуарах ожидается гололедица Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

«При этом студеный арктический воздух продолжит понижать температуру, и она окажется на один — два градуса ниже климатической нормы. Ночью ожидается минус 3 — плюс 2 градуса. Днем же столбики термометров не поднимутся выше минус 1 — плюс 4. Сопровождать эту волну арктического холода будет порывистый ветер северных румбов и резкие колебания атмосферного давления», — сообщил он.

И только в первый день ноября погода «пойдет на поправку»: осадки постепенно прекратятся, станет стихать ветер, но теплее не будет, спрогнозировал Леус.

«Холодный и преимущественно сухой с ночными температурами до минус 4 — плюс 1 и с дневными показателями от 0 до плюс 5 градусов ожидается и вся первая неделя финального месяца осени», — заключил он.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в ближайшие дни в Москве первый снег и похолодание.