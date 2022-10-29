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12:36, 29 октября 2022Россия

В Гидрометцентре спрогнозировали первый снег в Москве

Гидрометцентр сообщил, что в Москве ожидаются снег и похолодание с 31 октября

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ближайшие дни в Москве ожидаются первый снег и похолодание. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, постепенное похолодание начнется с 31 октября. В понедельник, 31 октября, ожидается до минус 5 градусов ночью, а днем — около ноля. Кроме того, возможен «небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя», сказал он. Уже во вторник, 1 ноября, осадки будут менее интенсивными. «Такое похолодание кажется сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям», — заключил синоптик.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что в Европейской части России до середины декабря ожидается переменчивая погода. В тот момент синоптик напомнил, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, а облачные — со светлыми. Он уточнил, что погода станет более устойчивой ближе к зиме.

В октябре климатолог также рассказал россиянам о погодных трендах в ближайшие месяцы. Алексей Карнаухову кажется, что предстоящая зима в России может стать аномально теплой или рекордно холодной. Он отметил, что в Московском регионе в последние годы зимы теплые, с постоянными оттепелями и слякотью. При этом специалист не отрицает, что климатический тренд может, наоборот, проявиться в рекордных морозах.

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Варвара Кошечкина
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