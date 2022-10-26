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02:47, 26 октября 2022Среда обитания

Россиянам рассказали о предстоящей зиме

Климатолог Карнаухов: предстоящая зима в России может стать аномально теплой или холодной

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Предстоящая зима в России может стать аномально теплой или рекордно холодной. Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие погодные тренды ждут россиян в ближайшие месяцы.

Он отметил, что в Московском регионе в последние годы зимы теплые, с постоянными оттепелями и слякотью. «Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — объяснил Карнаухов. По его специалиста, это обусловлено изменением климата.

В то же время, отмечает специалист, климатический тренд может, наоборот, проявиться в рекордных морозах.

«Ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Пока еще Гольфстрим функционирует, но тем не менее его ослабление становится заметным», — указал Карнаухов.

По словам климатолога, происходящие в Северной Атлантике, могут приводить к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал переменчивую и неустойчивую погоду до середины декабря. Ожидается, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные — со светлыми, дождливые — с сухими.

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Марина Совина
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