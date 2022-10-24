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01:20, 24 октября 2022Среда обитания

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие полтора месяца

Гидрометцентр пообещал россиянам переменчивую и неустойчивую погоду до середины декабря

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Европейскую часть России до середины декабря ждет переменчивая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик напомнил, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные — со светлыми, дождливые — с сухими. Он уточнил, что погода станет более устойчивой ближе к зиме. Эксперт рассказал, что у метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года. Они отдельно выделяют первую и вторую части лета, а также предзимье, которое началось 19 октября.

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«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», — пообещал специалист. Вильфанд добавил, что предзимье можно считать наиболее переменчивым сезоном для европейской части России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская предупредила москвичей о снеге на следующей неделе.

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Марина Совина
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