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12:51, 6 ноября 2022Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в ночном клубе Костромы

СК РФ возбудил уголовное дело по факту халатности после пожара в ночном клубе Костромы

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где 5 ноября погибли как минимум 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ журналистам, пишет РИА Новости.

«По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — заявили в ведомстве.

Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» «длительное время». Из-за проблем с пожарной безопасностью и произошла трагедия, предполагают в СК.

Ночной клуб «Полигон» принадлежит депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Пока ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Всего оттуда эвакуировали 250 человек.

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Виктория Кондратьева
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