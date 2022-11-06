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23:59, 6 ноября 2022Мир

Вучич назвал политические перемены в Косове тектоническим сдвигом

Президент Сербии Вучич назвал политические перемены в Косове тектоническим сдвигом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич назвал политические изменения в непризнанном Косове тектоническим сдвигом. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «ТВ Пинк».

По словам политика, спустя 10 лет сербы приняли решение «покинуть институты власти Приштины». «Речь безусловно идет о крупных политических и чуть ли не о тектонических изменениях», — считает он.

Ранее полицейские Косова ушли в отставку после того, как Приштина уволила директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича за отказ выписывать штрафы сербскому населению. Правоохранители перед камерами сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

1 ноября Минобороны страны объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

Марина Совина
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