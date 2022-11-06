Вучич допустил возможность выкупа российской доли НИС из-за санкций

Президент Сербии Вучич допустил выкуп доли НИС для обеспечения страны нефти и газом

Сербия допускает, что в будущем ей придется выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Financial Times (FT).

Вучич уточнил, что если из-за санкций никто из компаний не захочет работать с НИС, то правительству придется выкупить российскую долю. «Если бы были введены новые санкции против принадлежащих России предприятий, это бы создало для нас огромные проблемы. Так или иначе нам придется действовать, мы должны обеспечить населению достаточные объемы нефти и газа», — добавил он.

По источникам FT, возможность приобретения доли «Нефтяной индустрии Сербии» обсуждали несколько потенциальных покупателей: помимо сербского правительства, в сделке заинтересована крупнейшая венгерская энергокомпания MOL. Кроме того, Сербия рассматривает еще полдесятка проектов, направленных на диверсификацию поставок энергоносителей, например, приобретение 10- или 15-процентной доли в венгерской АЭС «Пакш».

«То, что мы раньше не думали об объединении [энергосетей] и строительстве необходимой инфраструктуры, — просто сумасшествие. Мы не привыкли к войнам в Европе, но сейчас ситуация изменилась. Почти все теперь по-другому, и поэтому нам приходится торопиться», — заявил Вучич.

Ранее в ноябре президент Сербии Александр Вучич заявил об очевидном виновнике саботажа на «Северных потоках». «Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду», — признал он.

