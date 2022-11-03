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16:20, 3 ноября 2022Мир

Вучич обвинил мир в укрывательстве виновного в подрыве «Северного потока»

Президент Сербии Вучич заявил, что миру очевиден виновник терактов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/ REUTERS

Весь мир укрывает очевидного виновного в терактах на «Северных потоках», заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова передает ТАСС.

«Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду», — признал он.

По словам европейского политика, если подобные подрывы случатся на «Турецком потоке», то Сербия сможет это пережить.

В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». В результате инспекции выяснилось, что в районе подводных газопроводов были зафиксированы взрывы, однако неизвестно, кто именно подготовил диверсии.

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Виктория Кондратьева
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