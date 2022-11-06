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18:56, 6 ноября 2022Мир

США помогут Туркмении получать выгоды от антироссийских санкций

США намерены помочь правительству Туркмении в извлечении выгод от санкций против России

Фото: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons

Помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу пообещал, что власти страны посодействовать правительству Туркмении и деловым кругам страны, чтобы те не столкнулись с негативными последствиями антироссийских санкций, а, напротив, извлекли из них выгоды. Об этом Лу заявил во время визита в Ашхабад, цитату приводит ТАСС.

В качестве примера дипломат напомнил, что российские владельцы продали свои банки в Казахстане, закрытые из-за санкций, местным бизнесменам. «Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы помочь им в получении большей пользы от санкционного режима», — подчеркнул Лу.

Он также пообещал, что экономика страны не столкнется с высокими рисками. По мнению помощника госсекретаря, единственные риски связаны с банковскими операциями.

Ранее владельцы Альфа-Банка Украина предложили властям страны докапитализировать его на 1 миллиард долларов или безвозмездно передать его акции Киеву.

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Виктория Кондратьева
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