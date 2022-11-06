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00:26, 6 ноября 2022Россия

Украина возобновила подачу электричества на ЗАЭС

Рогов сообщил, что Киев возобновил подачу электричества на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, Киев включил линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения нужд ЗАЭС, однако дизель-генераторы на данный момент отключены. Таким образом, станция вновь подключена к украинской энергосистеме, радиационный фон на объекте в норме.

«Киевский режим, целенаправленно, без предупреждений, обесточив Запорожскую АЭС несколько дней назад, попытался навредить атомной станции», — заявил Рогов. Однако специалисты не допустили аварийной ситуации, добавил он.

3 ноября Украина обесточила две линии две линии ЗАЭС. Питание осуществлялось за счет дизельных генераторов. По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, действия Киева несут большую угрозу ядерной безопасности.

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Марина Совина
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