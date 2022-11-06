Украина возобновила подачу электричества на ЗАЭС

Рогов сообщил, что Киев возобновил подачу электричества на ЗАЭС

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, Киев включил линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения нужд ЗАЭС, однако дизель-генераторы на данный момент отключены. Таким образом, станция вновь подключена к украинской энергосистеме, радиационный фон на объекте в норме.

«Киевский режим, целенаправленно, без предупреждений, обесточив Запорожскую АЭС несколько дней назад, попытался навредить атомной станции», — заявил Рогов. Однако специалисты не допустили аварийной ситуации, добавил он.

3 ноября Украина обесточила две линии две линии ЗАЭС. Питание осуществлялось за счет дизельных генераторов. По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, действия Киева несут большую угрозу ядерной безопасности.