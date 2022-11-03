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11:56, 3 ноября 2022Россия

Украина обесточила две линии Запорожской атомной электростанции

«Росэнергоатом» сообщил, что Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина обесточила две линии две линии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящий момент питание осуществляется за счет дизельных генераторов.

2 ноября специалисты перевели пятый и шестой энергоблоки станции в состояние «горячего останова», позволяющее генерировать тепловую энергию и возобновить снабжение потребителей в Энергодаре.

«Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла придется подождать», — пояснил Карчаа.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», действие Украины несут большую угрозу ядерной безопасности.

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Евгения Куликова
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