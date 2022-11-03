Украина обесточила две линии Запорожской атомной электростанции

«Росэнергоатом» сообщил, что Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

Украина обесточила две линии две линии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящий момент питание осуществляется за счет дизельных генераторов.

2 ноября специалисты перевели пятый и шестой энергоблоки станции в состояние «горячего останова», позволяющее генерировать тепловую энергию и возобновить снабжение потребителей в Энергодаре.

«Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла придется подождать», — пояснил Карчаа.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», действие Украины несут большую угрозу ядерной безопасности.