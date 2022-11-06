Россия начала модернизировать крупный завод в Ираке
Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке. Об этом РИА Новости рассказал экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
По его словам, российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака уже приступил к практической реализации проекта.
Ожидается, что после запуска завод по производству стеклянных и керамических изделий станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади. Предприятие обеспечит более тысячи новых рабочих мест.
Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу высказал мнение, что страны ближневосточного региона фактически предпочли США Россию. В частности, он напомнил, что Ирак проголосовал против резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине.