Россия начала модернизировать крупный завод в Ираке

Советник посольства в Ираке Лобов: Россия займется модернизацией завода в Эр-Рамади

Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке. Об этом РИА Новости рассказал экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

По его словам, российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака уже приступил к практической реализации проекта.

Ожидается, что после запуска завод по производству стеклянных и керамических изделий станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади. Предприятие обеспечит более тысячи новых рабочих мест.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу высказал мнение, что страны ближневосточного региона фактически предпочли США Россию. В частности, он напомнил, что Ирак проголосовал против резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине.