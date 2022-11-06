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03:10, 6 ноября 2022Экономика

Россия начала модернизировать крупный завод в Ираке

Советник посольства в Ираке Лобов: Россия займется модернизацией завода в Эр-Рамади

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке. Об этом РИА Новости рассказал экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

По его словам, российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака уже приступил к практической реализации проекта.

Ожидается, что после запуска завод по производству стеклянных и керамических изделий станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади. Предприятие обеспечит более тысячи новых рабочих мест.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу высказал мнение, что страны ближневосточного региона фактически предпочли США Россию. В частности, он напомнил, что Ирак проголосовал против резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине.

Марина Совина
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