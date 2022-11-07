Защитник «Ливерпуля» отказался набить обещанное другу тату из-за запрета матери

Футболист Александер-Арнольд отказался набить обещанное другу тату из-за запрета матери

Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд отказался набить обещанное другу, капитану команды Джордану Хендерсону тату из-за запрета матери. Соответствующую информацию приводит Mirror.

Отмечается, что футболисты собирались вместе нанести рисунки на тело, чтобы таким образом отметить победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году. Однако после того как они договорились посетить тату-салон в Лос-Анджелесе, Александер-Арнольд изменил свое решение. Спортсмен объяснил нарушение данного приятелю обещания вмешательством матери. «Он [Александер-Арнольд] выглядел серьезным и сказал, что его мать недовольна. До меня начало доходить, что на самом деле это не розыгрыш», — рассказал Хендерсон.

В свою очередь, лидер клуба осуществил задуманное и набил на бедре изображение кубка, который получили победители международного турнира, а также дату триумфального матча.

В октябре британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа футболиста Дэвида Бекхэма.