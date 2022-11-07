Минобороны заявило об уничтожении 120 и ранении 130 солдат ВСУ при атаке в ЛНР

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 120 солдат при попытке атаковать позиции ВС РФ в ЛНР

При попытке атаковать позиции российских войск в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 120 солдат убитыми и 130 — ранеными. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боестолкновение с двумя батальонно-тактическими группами ВСУ произошло в районе поселков Площанка и Червонопоповка на краснолиманском направлении.

«Все атаки отражены». — объявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили несколько единиц техники противника: три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с украинской армией попали на видео.

