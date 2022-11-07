Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Deadline: актеры сериала «Мир Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Основной актерский состав «Мира Дикого Запада» получит гонорары за отмененный пятый сезон, пишет Deadline.

Отмечается, что Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол подписали контракты с HBO и Warner Bros., согласно которым они получат деньги, даже не снимаясь в проекте.

«Сети иногда платят за то, чтобы обеспечить актерский состав до того, как будет принято решение о продлении, особенно если в группе есть громкие имена, которых было бы трудно собрать без контрактов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что компании HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT по мотивам сериала «Игра престолов». Дата запуска и стоимость токенов пока неизвестна. По данным Variety, NFT-объекты выйдут до конца 2022 года.