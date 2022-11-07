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04:52, 7 ноября 2022Культура

Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Deadline: актеры сериала «Мир Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Кадр: телесериал «Мир Дикого Запада»

Основной актерский состав «Мира Дикого Запада» получит гонорары за отмененный пятый сезон, пишет Deadline.

Отмечается, что Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол подписали контракты с HBO и Warner Bros., согласно которым они получат деньги, даже не снимаясь в проекте.

«Сети иногда платят за то, чтобы обеспечить актерский состав до того, как будет принято решение о продлении, особенно если в группе есть громкие имена, которых было бы трудно собрать без контрактов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что компании HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT по мотивам сериала «Игра престолов». Дата запуска и стоимость токенов пока неизвестна. По данным Variety, NFT-объекты выйдут до конца 2022 года.

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Марина Совина
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