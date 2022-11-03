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16:50, 3 ноября 2022Культура

HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT по мотивам «Игры престолов»

HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT-коллекцию по мотивам «Игры престолов»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Компании HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Variety.

Подробности об NFT-коллекции не раскрываются. Дата запуска и стоимость токенов тоже пока неизвестна. Отмечается, что NFT-объекты выйдут до конца 2022 года.

Коллекция будет рассчитана на фан-сообщество франшизы, предлагая поклонникам «Игры престолов» уникальные аватары. В серию NFT также войдут сами персонажи, экипировка героев, включающая в себя оружие и одежду, а также наборы с локациями и ключевыми эпизодами из сериала.

«Наша цель — создать для фанатов новые способы взаимодействия с историями и персонажами, которых они любят», — заявил руководитель отдела коммерческого развития NFT для Warner Bros. Discovery Джош Хакбарт. «Мы рады расширить фэндом и вселенную "Игры престолов" с помощью уникальной коллекции NFT, которая еще больше вовлечет поклонников во франшизу и откроет им мир Вестероса».

Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец».

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Дениза Мацаева
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