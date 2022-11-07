Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 7 ноября 2022Силовые структуры

Путин назначил нового прокурора Чечни

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района. Об этом в понедельник, 7 ноября, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», — сказано в документе.

28 октября Путин внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. 1 ноября она была поддержана на совместном заседании.

Адаев работает в органах прокуратуры с 2003 года, уточняет ТАСС. В марте 2021 года он был назначен на должность прокурора Грозненского района.

В соответствии с Конституцией России глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 115-й бригады морпехов в боях под Павловкой
Названы самые востребованные специальности в Москве
Конфискованные российские яхты заставили страны Запада раскошелиться
Минобороны заявило о продвижении морпехов ТОФ вглубь обороны ВСУ
Российский город обстреляли со стороны Украины
Россиянам раскрыли правильный порядок действий при бритье
В ЕС признали энергетическую зависимость от России и Китая
Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями
Морпехи Тихоокеанского флота России начали наступать на угледарском направлении
На Украине решили национализировать принадлежащие олигархам предприятия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.