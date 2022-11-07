Путин назначил нового прокурора Чечни

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района. Об этом в понедельник, 7 ноября, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», — сказано в документе.

28 октября Путин внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. 1 ноября она была поддержана на совместном заседании.

Адаев работает в органах прокуратуры с 2003 года, уточняет ТАСС. В марте 2021 года он был назначен на должность прокурора Грозненского района.

В соответствии с Конституцией России глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.