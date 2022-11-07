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09:03, 7 ноября 2022Путешествия

В России снова продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 ноября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в авиагавани юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 15 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно полученной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 аэропортов страны. Таким образом, полеты ограничены в воздушные гавани Белгорода, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Анапы, Симферополя, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Брянска.

В ведомстве порекомендовали российским авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

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Валентина Процкова
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