Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 7 ноября 2022Силовые структуры

Российский школьник воткнул складной нож в спину друга во время прогулки

В Алтайском крае 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Алтайском крае 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Школьник приехал туда из Новосибирска — родители отправили его к бабушке на каникулы. Вечером 6 ноября он пошел гулять вместе со сверстником. Во время прогулки между друзьями возникла ссора, во время которой новосибирец достал из кармана куртки складной нож и воткнул его в спину оппоненту, после чего позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Раненого подростка отправили в больницу. В отношении нападавшего возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства случившегося.

31 октября сообщалось, что в Тамбове 15-летнего подростка осудят за убийство пригласившего его в гости россиянина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Машина охраны депутата Госдумы подорвалась на мине под Херсоном
Раскрыты тайные обязанности бывших сотрудников Puma в мультибрендовых магазинах
В ООН предрекли человечеству попадание в климатический ад
Россиянин совратил пятилетнюю дочь и сбежал в другой город
В РЖД анонсировали масштабную распродажу билетов на осень и зиму
В США стартовала к МКС ракета с украинской ступенью и российскими двигателями
На берегу Болгарии обнаружено тело украинского военного
В России предрекли изменение ситуации в вопросе переговоров с Украиной
Послание друзей на автомобиле в Подмосковье развеселило пользователей сети
Врач из элитного московского ЖК обнаружил в унитазе живую летучую мышь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.