Российский школьник воткнул складной нож в спину друга во время прогулки

В Алтайском крае 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое

В Алтайском крае 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Школьник приехал туда из Новосибирска — родители отправили его к бабушке на каникулы. Вечером 6 ноября он пошел гулять вместе со сверстником. Во время прогулки между друзьями возникла ссора, во время которой новосибирец достал из кармана куртки складной нож и воткнул его в спину оппоненту, после чего позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Раненого подростка отправили в больницу. В отношении нападавшего возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства случившегося.

31 октября сообщалось, что в Тамбове 15-летнего подростка осудят за убийство пригласившего его в гости россиянина.