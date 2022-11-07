Россиянина осудили на шесть лет за хищение сумки с 50 миллионами рублей

В Новосибирске грабителя осудили на шесть лет за хищение сумки с 50 млн рублей из машины

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к шести годам колонии 33-летнего местного жителя за ограбление россиянина на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 28 августа 2021 года подсудимый, находясь вместе с сообщниками возле бизнес-центра «Антарес» на Коммунистической улице, разбил окно в машине, в которой сидел потерпевший, и похитил из нее сумку с деньгами. После этого он скрылся с места происшествия.

Известно, что деньги принадлежали двум молодым людям и были заработаны на продаже криптовалюты. После задержания грабитель частично признал вину.

3 ноября сообщалось, что в Петербурге во время очистки пруда нашли черную сумку с отрезанными женскими ногами.