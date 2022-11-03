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09:53, 3 ноября 2022Силовые структуры

В пруду в Петербурге нашли черную сумку с отрезанными женскими ногами

В Петербурге во время очистки пруда нашли черную сумку с отрезанными женскими ногами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Колпинском районе Петербурга была обнаружена черная сумка с отрезанными женскими ногами. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник.

Останки нашли сотрудники экологического предприятия, которые занимались очисткой Ижорского пруда.

После этого на место выехали судмедэксперты, следователи и полицейские. По предварительным данным, сумка пролежала в воде примерно две недели.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве. Фрагменты тела были направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают личность убитой и ищут другие части ее тела.

2 ноября сообщалось, что в российском поселке обнаружили тело задушенного двухмесячного младенца.

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Елизавета Новикова
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