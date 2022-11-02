В российском поселке обнаружили тело задушенного двухмесячного младенца

В Челябинской области нашли тело задушенного двухмесячного младенца, задержана его мать

В поселке Полетаево под Челябинском нашли тело двухмесячного младенца со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали его мать. По предварительным данным, мальчик был задушен.

Сейчас следователи устанавливают точную причину его гибели.

27 сентября сообщалось, что на западе Москвы 35-летняя мать выбросила тело недоношенного мальчика в мусорный контейнер.