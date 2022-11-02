Силовые структуры
В российском поселке обнаружили тело задушенного двухмесячного младенца
В Челябинской области нашли тело задушенного двухмесячного младенца, задержана его мать
В поселке Полетаево под Челябинском нашли тело двухмесячного младенца со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали его мать. По предварительным данным, мальчик был задушен.
Сейчас следователи устанавливают точную причину его гибели.
27 сентября сообщалось, что на западе Москвы 35-летняя мать выбросила тело недоношенного мальчика в мусорный контейнер.