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10:20, 2 ноября 2022Силовые структуры

В российском поселке обнаружили тело задушенного двухмесячного младенца

В Челябинской области нашли тело задушенного двухмесячного младенца, задержана его мать

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

В поселке Полетаево под Челябинском нашли тело двухмесячного младенца со следами насильственной смерти. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали его мать. По предварительным данным, мальчик был задушен.

Сейчас следователи устанавливают точную причину его гибели.

27 сентября сообщалось, что на западе Москвы 35-летняя мать выбросила тело недоношенного мальчика в мусорный контейнер.

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Елизавета Новикова
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