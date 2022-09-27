Тело недоношенного младенца обнаружили в мусорном контейнере в Москве

На западе Москвы 35-летняя мать выбросила тело недоношенного мальчика в мусорный контейнер

На западе Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело недоношенного мальчика примерно пяти месяцев. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Тело лежало в контейнере рядом с одной из многоэтажек на Матвеевской улице. После этого была начата доследственная проверка.

Сотрудники установили личность матери — ей оказалась 35-летняя женщина, которая родила ребенка 26 сентября. «Она поместила плод в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское», — добавила Иванова.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.