69-я параллель
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12:21, 7 ноября 202269-я параллель

Путин дал поручение по Арктике

Путин поручил изучить проблемы волонтеров во время сборов отходов в Арктике
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил изучить проблемы, которые возникают у волонтеров во время сбора и утилизации отходов в российской Арктике. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, до 1 декабря 2022 года необходимо «проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов (включая отходы, размещенные неустановленными собственниками) в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе в водоохранных зонах».

В случае необходимости правительство, органы исполнительной власти регионов, которые находятся на территории Арктической зоны РФ, а также члены организации «Чистая Арктика» должны предложить изменения в российское законодательство по этой теме.

Ответственный за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с территории Арктики за последние семь лет вывезли более 29 тысяч тонн металлолома. Министр призвал оценить результаты работы по улучшению экологии этой зоны и наметить способы ее улучшения.

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Анастасия Шейкина
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