В США обеспокоились возможной потерей статуса крупнейшего поставщика вооружений

Кандидат в конгресс Холлман рассказал о потере лидерства США в поставках вооружений

Кандидат в конгресс США от Республиканской партии и ветеран ВВС США Уэсли Холлман заявил в предвыборном интервью РИА Новости, что экспортная программа США по продаже вооружений сложна и Вашингтон может уступить первенство в сфере экспорта военных технологий Сеулу, активно расширяющему рынок сбыта в странах Европы.

«Наша программа зарубежных военных продаж стала чрезмерно усложненной. В сочетании с задержками и перебоями в цепочках поставок вы имеете клиентский спрос, который не удовлетворяется с необходимой скоростью. Поэтому неудивительно, что они (страны Европы — прим. "Ленты.ру") ищут другие источники вооружений и боеприпасов», — сказал Холлман.

Кандидат в конгрессмены также подчеркнул, что ключевым нюансом в этом вопросе является тип вооружений и боеприпасов, которые Южная Корея намерена поставлять странам Европы. «Если речь идет о таких вещах, как пули и бомбы, базовые наземные транспортные средства и так далее, я бы беспокоился меньше, чем если бы речь шла об [РСЗО] HIMARS и подобных вооружениях», — заявил политик. По его мнению, если Южная Корея станет не просто временным, а досрочным экспортером вооружений, альтернативным США, то это должно стать серьезным поводом для беспокойства американской военной промышленности.

Ранее сообщалось, что объем экспорта США вооружений по межгосударственным и частным контрактам рухнул до 138 миллиардов долларов в 2021 финансовом году (минус 21 процент год к году).

