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18:18, 7 ноября 2022Россия

Российские военные вошли в поселок в ЛНР

WarGonzo: российские военные вошли в поселок Белогоровка в ЛНР
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российским военным удалось войти в поселок Белогоровка в Северодонецком районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

По данным канала, в данный момент ведутся бои с 92-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе российских сил выступают 2-й армейский корпус ЛНР и военные частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В свою очередь военкор Евгений Лисицын в Telegram сообщал, что в Белогоровку совместно с ЧВК вошли подразделения 6-го Казачьего полка.

7 ноября официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что при попытке атаковать позиции российских войск в ЛНР Вооруженные силы Украины потеряли 120 солдат убитыми и 130 — ранеными. Боестолкновение с двумя батальонно-тактическими группами ВСУ произошло в районе поселков Площанка и Червонопоповка на краснолиманском направлении.

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Варвара Кошечкина
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