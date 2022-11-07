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17:00, 7 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко указал на отсутствие способных «потушить пожар» в Европе политиков

Президент Белоруссии Лукашенко: европейские политики не могут «потушить пожар» в самом ЕС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Руководители Европейского союза не в силах потушить пожар в собственном доме. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ, передает РИА Новости.

«Германия, вся Европа — там нет руководителей сейчас. Если бы они были. Они даже не могут потушить пожар в собственном доме», — сказал Лукашенко. По его мнению, рядовые европейцы не хотят продолжения боевых действий на Украине: «Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа».

Ранее глава Белоруссии также заявил, что государственное управление в республике должно постоянно совершенствоваться, а народ должен видеть «движуху» во власти.

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Василий Мека
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