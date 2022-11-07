Лукашенко анонсировал «движуху» в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что народ должен видеть «движуху» во власти

Государственное управление должно постоянно совершенствоваться, а народ должен видеть «движуху» во власти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии награждения победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, власть «должна совершенствоваться». «И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху», — заявил лидер республики.

Высказался он и на счет белорусской оппозиции, которая устраивает Лукашенко, поскольку не пользуется поддержкой жителей республики.