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16:24, 7 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко предложил лелеять белорусскую оппозицию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его устраивает белорусская оппозиция

Фото: AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его устраивает белорусская оппозиция, ведь она не пользуется поддержкой жителей республики. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Слава богу, что они такие», — заявил президент, предложив «вскармливать, лелеять, поливать» белорусскую оппозицию.

«Пусть она будет и дальше такая», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры хотят дестабилизировать ситуацию и разрушить страну. Их целью, считает он, является свержение существующих в Белоруссии порядков.

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Алевтина Запольская
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