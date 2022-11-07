Лукашенко предложил лелеять белорусскую оппозицию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его устраивает белорусская оппозиция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его устраивает белорусская оппозиция, ведь она не пользуется поддержкой жителей республики. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Слава богу, что они такие», — заявил президент, предложив «вскармливать, лелеять, поливать» белорусскую оппозицию.

«Пусть она будет и дальше такая», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры хотят дестабилизировать ситуацию и разрушить страну. Их целью, считает он, является свержение существующих в Белоруссии порядков.