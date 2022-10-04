Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну

Президент Белоруссии Лукашенко уличил оппозицию за границей в желании разрушить страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уличил оппозицию, находящуюся за рубежом, в желании дестабилизировать ситуацию и разрушить страну. Главу государства цитирует «Белта».

«Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, придумывают все более извращенные идеи. Требования к санкциям против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу», — заявил Лукашенко.