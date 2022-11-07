Вучич назвал битву за Херсон будет решающей в конфликте России и Украины

Президент Сербии Вучич: битва за Херсон будет решающей в конфликте России и Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте России и Украины. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «ТВ Пинк».

По словам сербского лидера, предстоящее противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период ВОВ.

«Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон», — указал политик.

Вучич напомнил, что в этой битве обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии.

При этом Запад считает, что битва за Херсон разрушит Россию, а Россия считает, что на этой битве «сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу», заключил глава сербского государства.

5 ноября украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону из американской РСЗО HIMARS. По информации собеседника РИА Новости, ВСУ выпустили по городу шесть ракет. Он уточнил, что четыре ракеты были сбиты ПВО. При этом две ракеты упали в районе автовокзала, около места сбора граждан города для эвакуации. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.