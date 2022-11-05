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17:27, 5 ноября 2022Мир

Украинские войска нанесли удар по Херсону из HIMARS

Экстренные службы сообщили, что ВСУ нанесли удар по Херсону из американской РСЗО HIMARS

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсону из американской РСЗО HIMARS. Об атаке украинских войск сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

По информации собеседника агентства, украинские силы выпустили по городу шесть ракет. Он уточнил, что четыре ракеты были сбиты ПВО. При этом две ракеты упали в районе автовокзала, около места сбора граждан города для эвакуации. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие перехватили 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике и Херсонской области.

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Виктория Кондратьева
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