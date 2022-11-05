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13:59, 5 ноября 2022Россия

Российские военные перехватили 27 снарядов HIMARS в ДНР и под Херсоном

МО РФ: российские военнослужащие перехватили 27 снарядов HIMARS в ДНР и Херсонской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские военнослужащие перехватили 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсонской области. Об этом в субботу, 5 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что снаряды были сбиты в том числе около населенных пунктов Ленинское и Моспино в ДНР и Новой Каховке под Херсоном.

30 октября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе 32 снаряда HIMARS в ДНР и в Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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