Российская ПВО сбила 32 снаряда HIMARS и шесть ракет HARM

Российские средства ПВО сбили 32 снаряда HIMARS в ДНР и Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР) и в Херсонской области. Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что снаряды были сбиты в том числе около Антоновки и Новой Каховки близ Херсона.

Кроме того, средства ПВО перехватили шесть американских противорадиолокационных ракет HARM в районе Антоновки. Также был сбит один реактивный снаряд «Ольха» в районе Попасной в Луганской народной республике.

Ранее Минобороны также сообщило, что были ликвидированы две системы залпового огня HIMARS в Запорожье, а также уничтожена немецкая РСЗО MARS-2.