На Украине посоветовали готовиться к блэкауту в стране

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий посоветовал готовиться к блэкауту на Украине

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, и призвал готовиться к блэкауту в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Местные власти и энергетики должны готовиться к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем», — сказал он, добавив, что украинские власти будут делать все, чтобы не допустить такого сценария.

Ранее в Киеве был зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. В связи с этим город приготовился к аварийным отключениям электроэнергии. Как заявил глава энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко, дефицит мощности в энергосетях Киева на 32 процента превысит заложенный в графики.