В Киеве приготовились к аварийным отключениям электроэнергии

YASNO: в Киеве будут аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности в сетях

В Киеве зафиксиролван дефицит мощности в энергосетях. В связи с этим город приготовился к аварийным отключениям электроэнергии в понедельник, 7 ноября. Об этом сказал глава энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко ан своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он пояснил, что дефицит мощности в энергосетях Киева на 32 процента превысит заложенный в графики. Как отметил Коваленко, из-за такого форс-мажора придется прибегать к экстренным отключениям потребителей в городе. Он также сделал вывод, что, таким образом, «графики не работают». В заключение глава энергопоставляющей компании уточнил, что ограничения вводятся с утра.

YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. В настоящее время компания работает с более чем 3,5 миллиона клиентов.

Ранее также национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о плановых отключениях электричества в Киеве и семи областях Украины. 7 ноября отключения ожидаются в том числе в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, если там дефицит зафиксирован больше, чем заложено в графике.

6 ноября в семи областях, а также в Киеве ввели графики почасового отключения электроэнергии. В начале ноября на Украине начались веерные отключения электроэнергии. Уточняется также, что «Укрэнерго» ввела графики почасовых отключений в центральном и северном регионах со 2 ноября. В стране повреждены 35-45 процентов энергетической системы.