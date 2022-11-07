Фильм об известном российском режиссере покажут на кинофестивале в Испании

На испанской платформе Cineclick покажут документальный фильм «Бондарчук. Battle»

На кинофестивале Russian Film Festival, который ежегодно проходит на испанских VOD-платформах, покажут документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке. Об этом пишет ТАСС.

Russian Film Festival проводится в Испании уже третий год — зрителям бесплатно представляют новинки российского кино различных жанров. Так, в 2022 году испанская аудитория увидит картину об известном отечественном режиссере Сергее Бондарчуке «Бондарчук. Battle» (режиссер Илья Белов, 2021). Фестиваль продлится до 28 ноября.

Также в программу фестиваля вошли еще семь фильмов: мелодрама «Дунай» (2022), фантастический триллер «Обратимая реальность» (2021), трагикомедия «Первый снег» (2021), комедия «Я худею» (2018), мистический триллер «Побочный эффект» (2020), мелодрама «Портрет незнакомца» (2021) и анимационный познавательно-развлекательный сериал «Пластилинки» (2018).

Ранее в октябре российский шортком «Батя» получил приз за лучший сценарий на международном фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании. В отечественном прокате кинолента собрала более 500 миллионов рублей. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова.