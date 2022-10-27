Российский сериал получил приз на международном фестивале в Испании

Российский комедийный сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на Bilbao Seriesland

Российский шортком «Батя» получил приз за лучший сценарий на международном фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что комедийный сериал «Батя» производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 был представлен на международном фестивале в четырех номинациях: российская картина попала в конкурсную программу в виде шорткома из полутораминутных скетчей.

«После триумфов в Каннах и Милане "Батя" приехал в Испанию, где стал участником программы фестиваля веб-сериалов Bilbao Seriesland. Российский шортком в итоге взял приз за лучший сценарий», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала ТНТ.

Комедия «Батя» представлена в двух форматах: полнометражный фильм и снятый по его мотивам мини-сериал из четырех эпизодов с дополнительными сценами (был показан в эфире телеканала ТНТ и ТНТ4). В российском прокате кинолента собрала более 500 миллионов рублей. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова.

Фестиваль Bilbao Seriesland прошел в испанском Бильбао с 14 по 22 октября 2022 года. Всего в программе были представлены 85 веб-проектов из разных стран.

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