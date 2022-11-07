В ООН предрекли человечеству попадание в климатический ад

Глава ООН Гутерриш заявил, что человечество мчится на полном ходу в климатический ад

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Такие последствия предрек глава всемирной организации при отсутствии дополнительных усилий со стороны государств по сокращению выбросов парниковых газов, пишет РИА Новости.

«Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — заявил Гутерриш.

Глава ООН предложил на Конференции ООН по климату (COP27), которая пройдет с 6 по 18 ноября в Египте, заключить между развитыми и развивающимися странами исторический Пакт климатической солидарности. По словам Гутерриша, документ подразумевает, что все страны могли бы приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов в этом десятилетии с целью не допустить роста среднемировых температур выше отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Кроме того, более богатые страны и международные финансовые учреждения должны будут обеспечить финансовую и техническую помощь, чтобы помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Как уточнил глава ООН, пакт предполагал бы прекращение зависимости от ископаемого топлива и прекращение строительства угольных электростанций, а также постепенный отказ от использования каменного угля в странах ОЭСР к 2030 году и во всех остальных странах — к 2040 году. По словам Гутерриша, документ обеспечивал бы универсальную, доступную и устойчивую энергетику для всех, а развитые и развивающиеся экономики в нем объединились бы вокруг общей стратегии.

«Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого Пакта в жизнь», — отметил генсек ООН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Китай доплатить для помощи бедным странам в преодолении климатического кризиса. По его словам, помощь развивающимся странам поступает в основном из Европы.

