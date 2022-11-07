Макрон призвал Китай и США доплатить для помощи бедным странам

Президент Франции Макрон призвал Китай и США помочь бедным странам из-за изменения климата

Китай, США и другие страны должны внести свой вклад в помощь бедным странам, сталкивающимся с проблемой изменения климата, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. С соответствующим призывом он выступил на полях Конференции ООН по климату (COP27), передает Bloomberg.

«Нам нужно, чтобы активизировались Соединенные Штаты и Китай. Европейцы уже платят, платим только мы. Давить нужно на богатые неевропейские страны, говорить им, что они должны заплатить, внести справедливый вклад», — отметил президент Франции.

В конференции, стартовавшей 6 ноября, должны принять участие более 100 лидеров стран мира. На саммитах COP государства традиционно отчитываются о мерах по сдерживанию глобального потепления и снижению уровня вредных выбросов в атмосферу. В текущем году делегаты пессимистичны по поводу новых существенных обязательств по сдерживанию выбросов на фоне энергетического кризиса в условиях спецоперации России на Украине.

Чтобы сдержать рост температуры до конца века в пределах 2 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем, миру необходимо добиться резкого снижения уровня выбросов СО2. Однако вероятно, что показатель, наоборот, побьет рекорд. В ООН считают, что к 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия. На этом фоне государства продолжают сталкиваться с провоцируемыми изменением климата природными бедствиями.