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17:11, 7 ноября 2022Из жизни

Собака пробралась на конкурс красоты и продефилировала по подиуму

The Mirror: в Бразилии собака пробралась на конкурс красоты и продефилировала по подиуму

В Бразилии собака пробралась на конкурс красоты «Мисс Сан-Матеус-ду-Сул» и попала на видео. Об этом сообщает The Mirror.

Как рассказали участники мероприятия, пес «появился из ниоткуда» и продефилировал по подиуму. Один из гостей конкурса заснял произошедшее. На кадрах видно, как собака идет по подиуму под аплодисменты присутствующих, а затем скрывается в толпе. Выяснить, как пес проник на мероприятие, не удалось.

Видео стало вирусным и набрало множество восторженных комментариев. «После Жизель Бюндхен это лучшая модель в мире», — пишет один из пользователей. Люди также выразили беспокойство о том, есть ли у животного хозяин. «Это чья-то собака? Если нет, надеюсь, ее приютят», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Мексике собака украла голову покойника до прибытия на место преступления полицейских и пробежалась с ней по улице.

Алиса Удовик
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