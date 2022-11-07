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23:51, 7 ноября 2022Мир

В США ответили на слова Пригожина о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил, что США не потерпят вмешательства в выборы
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал заявление российского предпринимателя Евгения Пригожина о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Прайс ответил на слова Пригожина и подчеркнул, что США не потерпят вмешательства в выборы с любой стороны.

«Свободные и прозрачные выборы являются краеугольным камнем американского общества. Мы не потерпим вмешательства в наши выборы, откуда бы это ни исходило. Мы демонстрировали это не только на словах, но и на деле», — заявил пресс-секретарь Госдепа.

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Прайс назвал заявление Пригожина «демонстрацией безнаказанности», когда «кто-либо, где-либо может публично хвастаться вмешательством в демократические выборы другого суверенного государства». Он добавил, что американское Министерство внутренней безопасности «очень внимательно» мониторит возможные действия по вмешательству в голосования путем дезинформации или другим методом.

Представитель Госдепа добавил, что не станет забегать вперед и прогнозировать процедуру промежуточных выборов и их результат. Он пригрозил, что США решительно ответят на попытки России или отдельного гражданина вмешаться в голосование.

Ранее 7 ноября Пригожин порассуждал о вмешательстве России в выборы в США. Он «допустил определенную двусмысленность», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Марина Совина
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