Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 7 ноября 2022Россия

Пригожин порассуждал о вмешательстве России в выборы в США

Пригожин «допустил двусмысленность», отвечая на вопрос о вмешательстве РФ в выборы в США

Фото: Chad Stembridge / Unsplash

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин «допустил определенную двусмысленность», отвечая на вопрос журналистов о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Его комментарий опубликован на странице пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Журналисты задали вопрос бизнесмену о связи попыток интервенции в выборы с его персоной, информация о которых была опубликована в СМИ.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», — сказал Пригожин.

Он добавил, что вмешательства идут аккуратно, по-хирургически, «как мы это умеем».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обвинения о вмешательстве России в выборы в США являются попыткой американских демократов оправдать свое поражение на выборах в Конгресс.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о возможности переговоров с Украиной
В Госдуме опровергли данные о дополнительном наборе в рамках мобилизации
Казахстанского боксера ввели в кому после нокаута
Ник Картер из Backstreet Boys расплакался на концерте из-за смерти брата
Изучено влияние хронотипа на интеллектуальные способности
СБУ обвинила украинского священника в разжигании религиозной розни
Россия резко снизила экспорт угля
ЕС обвинил Россию в использовании удобрений как оружия
Опубликована карта боевых действий на Украине на 7 ноября
Стало известно о заметном росте российского турпотока за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.