Пригожин порассуждал о вмешательстве России в выборы в США

Пригожин «допустил двусмысленность», отвечая на вопрос о вмешательстве РФ в выборы в США

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин «допустил определенную двусмысленность», отвечая на вопрос журналистов о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Его комментарий опубликован на странице пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Журналисты задали вопрос бизнесмену о связи попыток интервенции в выборы с его персоной, информация о которых была опубликована в СМИ.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», — сказал Пригожин.

Он добавил, что вмешательства идут аккуратно, по-хирургически, «как мы это умеем».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обвинения о вмешательстве России в выборы в США являются попыткой американских демократов оправдать свое поражение на выборах в Конгресс.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.