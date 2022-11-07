В Эстонии депутат подал в отставку из-за скандала с фотографиями детей

Эстонский депутат Михкельсон подал в отставку из-за неприличных фотографий детей

Эстонский депутат, председатель комиссии парламента страны по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку из-за скандала с неприличными фотографиями детей своей жены. Об этом сообщает ERR.

«Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя», — заявил Михкельсон.

Он подчеркнул, что не отказывается от участия в политике и планирует баллотироваться в депутаты на следующих парламентских выборах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михкельсон делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей своей супруги от первого брака.

Ранее на Украине задержали наркодилера, который снабжал кокаином депутатов президентской парии «Слуга народа». Мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю.