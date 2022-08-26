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В Киеве задержали поставщика кокаина для депутатов «Слуги народа»

В Киеве задержали дилера, снабжавшего кокаином депутатов «Слуги народа»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Киеве задержали наркодилера, который снабжал кокаином депутатов президентской парии «Слуга народа». Об этом сообщает «Страна.UA».

По данным столичной прокуратуры, 48-летний мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большая сумма наличных денег и патроны. Уточняется, что дилер неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Источники издания уточнили, что задержанным оказался Юрий Чернецкий. Еще в декабре прошлого года выяснилось, что он может являться звеном цепочки поставщиков наркотиков для высокопоставленных политиков.

В июне первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров рассказал, что Украина проводит целенаправленную политику по насыщению российского рынка наркотическими средствами. Он отметил, что украинские власти засылают в Россию специально обученных эмиссаров, которые занимаются производством запрещенных веществ и распространяют их в разных регионах. В конце 2021 года этот процесс активизировался. Тогда силовики провели ряд успешных операций в приграничных областях, в ходе которых были задержаны люди, перевозившие наркотики из одной страны в другую.

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Марина Совина
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