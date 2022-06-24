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В МВД сообщили о политике Украины по насыщению России наркотиками

В МВД сообщили, что Украина проводит политику по насыщению рынка России наркотиками

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Украина проводит целенаправленную политику по насыщению российского рынка наркотическими средствами. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров, его слова цитирует ТАСС.

Он отметил, что украинские власти засылают в Россию специально обученных эмиссаров, которые занимаются производством запрещенных веществ и распространяют их в разных регионах. В конце 2021 года этот процесс активизировался. Тогда силовики провели ряд успешных операций в приграничных областях, в ходе которых были задержаны люди, перевозившие наркотики из одной страны в другую.

Смуров добавил, что ежегодно в России правоохранители ликвидируют более 200 лабораторий по изготовлению запрещенных веществ. При этом наркотики растительного производства ввозятся в страну, в основном, из Латинской Америки.

Ранее первый замглавы ГУНК заявил, что в России вскоре введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети.

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Елизавета Новикова
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