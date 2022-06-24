В МВД сообщили о политике Украины по насыщению России наркотиками

В МВД сообщили, что Украина проводит политику по насыщению рынка России наркотиками

Украина проводит целенаправленную политику по насыщению российского рынка наркотическими средствами. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров, его слова цитирует ТАСС.

Он отметил, что украинские власти засылают в Россию специально обученных эмиссаров, которые занимаются производством запрещенных веществ и распространяют их в разных регионах. В конце 2021 года этот процесс активизировался. Тогда силовики провели ряд успешных операций в приграничных областях, в ходе которых были задержаны люди, перевозившие наркотики из одной страны в другую.

Смуров добавил, что ежегодно в России правоохранители ликвидируют более 200 лабораторий по изготовлению запрещенных веществ. При этом наркотики растительного производства ввозятся в страну, в основном, из Латинской Америки.

Ранее первый замглавы ГУНК заявил, что в России вскоре введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети.