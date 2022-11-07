Белый дом раскрыл планы Байдена по встрече с Путиным на G20

Президент США Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Путиным на G20

Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита G20. Такие планы раскрыла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения», — сказала представитель Белого дома.

При этом, по ее словам, США выступают за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Россия.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо допустил отсутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20. Видодо подчеркнул, что российская сторона по-прежнему приглашена на саммит, а принимающая страна надеется обеспечить диалог между странами мира. Он добавил, что в настоящее время наблюдается тревожный рост международной напряженности, но G20 не следует становиться политическим форумом, он должен быть посвящен экономике и развитию.