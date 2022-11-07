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21:16, 7 ноября 2022Мир

В Индонезии допустили отсутствие Путина на саммите G20

FT: президент Индонезии Видодо допустил, что Путин не будет присутствовать на саммите G20
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Индонезии Джоко Видодо допустил отсутствие российского лидера Владимира Путина на саммите в Группы двадцати (G20). Об этом он сообщил газете Financial Times.

«Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе», — отмечает издание, не приводя полного заявления главы государства, сделанного на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе.

Видодо подчеркнул, что российская сторона по-прежнему приглашена на саммит, а принимающая страна надеется обеспечить диалог между странами мира.

Лидер Индонезии добавил, что в настоящее время наблюдается тревожный рост международной напряженности, но G20 не следует становиться политическим форумом, он должен быть посвящен экономике и развитию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

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Марина Совина
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